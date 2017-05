MotoGP Le Mans: Rossi, “Abbiamo perso il piccolo vantaggio che avevamo sulla Honda”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Rossi Conferenza Stampa- Valentino Rossi, attuale leader della classifica mondiale, era presente alla conferenza stampa di oggi al circuito Bugatti Le Mans. La conferenza è iniziata con il pensiero rivolto a Nicky Hayden, pilota contro il quale i 9 volte iridato ha lotta nel 2006 e ha perso il titolo.

“Quanto successo ieri è stato uno schock per tutti, si è capito subito che la situazione fosse grave.– Ha detto Valentino Rossi- Oggi rimane molta tristezza. Siamo stati insieme molto tempo, da compagni di squadra e da avversari. Una grande persona, sempre sorridente e positivo. Cerchiamo di essere positivi anche noi, anche se la situazione è molto difficile. Andare in bici è pericolosissimo, come anche in moto; quanto successo non è un caso. Serve maggior attenzione da parte di tutti”

Parlando invece dell’ultima gara di Jerez Rossi ha detto: “Il weekend di Jerez è stata una sorpresa molto negativa, che non ci aspettavamo. Purtroppo abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo sulle Honda, ma restiamo avanti. Questo è positivo. Non sappiamo cosa aspettarci. Abbiamo sempre fatto belle gare qui, speriamo di avere un buon feeling. Il meteo è molto brutto, sarà importante anche testare la moto su condizioni difficile. Il nuovo asfalto è ottimo, non ci sono quasi più buche, c’è una buona aderenza, la gomma funziona molto bene”

Per quanto riguarda invece la tappa francese: “Non sappiamo cosa aspettarci. A Jerez ci aspettavamo andasse bene, invece poi abbiamo fatto fatica. Però i test qui sono andati bene, quindi siamo fiduciosi. Speriamo che il tempo migliori e che si arrivi a una domenica di sole. A Jerez la moto, la pista e le gomme non sono mai andate d’accordo, speriamo che qui la storia sia diversa. Abbiamo sbagliato a montare la dura in Spagna, ce ne siamo accorti quando Zarco ci ha superato con la media

18th maggio, 2017

