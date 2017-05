MotoGP Le Mans: Pedrosa, “Spero di fare il weekend come ho finito le ultime due gare

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Pedrosa Conferenza Stampa– Alla conferenza stampa che precede il Gp di Francia c’era anche Dani Pedrosa, vincitore dell’ultima gara di Jerez.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Nelle ultime due gare abbiamo fatto dei progressi, siamo migliorati. Anche i test di Jerez sono stati positivi. Dobbiamo testare questo nuovo asfalto.I piloti hanno detto che l’aderenza era molto buona quindi dobbiamo solo capire e trovare il feeling. Dopo il test le sensazioni sono positive. Spero di fare il weekend come ho finito le ultime due gare. Biogena vedere anche il clima perché servirà tempo. La pista mi piace ma a volte non è stato semplice trovare i risultati. Qui le yamaha sono favorite. Non sappiamo quali saranno le condizioni ma sicuramente spero che la moto vada meglio rispetto al passato. Molti piloti saranno lì a giocarsi le prime posizioni.”

Lo spagnolo ha anche parlato delle gomme 2016: “Non ho visto una grossa differenza, la chiave sarà riuscire ad adattarsi e a capire meglio la situazione. In ogni caso bisogna continuare a lavorare sull’assetto”

