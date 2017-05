MotoGP Le Mans: Marquez, “Il podio sarebbe un buon risultato”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Marquez Conferenza Stampa- Alla consueta conferenza stampa che precede il Gran Premio di Le Mans era presente Marc Marquez, che, dopo il podio di Jerez che ha lasciato un briciolo di amarezza soprattutto per il lavoro più che per il risultato, spera di fare bene sul circuito francese.

Queste le parole di Marc Marquez: “Jerez e stata una grande sorpresa perché lì ci aspettavamo di faticare. Non e stato uno dei miei migliori weekend. Ma sono contento e sono felice anche dei test del lunedì. Qui lo scorso anno abbiamo faticato ma la moto è cambiata. Abbaiamo dei dati di Cal Crutchlow che qui ha girato insieme ai piloti Yamaha e cercheremo di sfruttarli. A volte durate un weekend hai il feeling di poter vincere altre di salire sul podio. Questo circuito mi piace qui ci ho vinto nel 2014 quindi cercheremo di fare il nostro meglio. Il podio sarebbe un buon risultato.”

A Jerez durante i test, i piloti hanno provato la gomma 2016, questo il commento del campione del mondo in carica: “La gomma dello scorso anno è un pochino meglio, non sento nessun punto negativo la preferisco.”

Ovviamente il pensiero è andato a Nicky Hayden, infatti, il pilota di Cervera è stato il suo ultimo compagno di squadra in MotoGP; quando l’americano sostituì l’infortunato Dani Pedrosa: “Conosco Nicky Hayden dal 2008 è stato sempre molto carino con me. In Australia ho passato molto tempo con lui ci siamo divertiti tantissimo. E una cosa che non ti puoi aspettare, ti prendi tanti rischi con la moto e poi succede questo. Auguro ogni bene a lui e alla sua famiglia.”

18th maggio, 2017

Tag:Conferenza Stampa Francia, Conferenza Stampa Le Mans, Gp Francia, Honda Rc213v, Honda RC213V 2017, Hrc Honda, Le Mans, Marc Marquez, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Repsol Honda Team