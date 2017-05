MotoGP Le Mans: Lorenzo, “E’ stato un periodo difficile per me”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Lorenzo Conferenza Stampa- Alla conferenza stampa che precede il Gp di Le Mans era presente Jorge Lorenzo. Il maiorchino autore del podio di Jerez

Quete le parole di Jorge Lorenzo: “Questa è sempre stata un’ottima pista per me. E’ magica e può essere una bona pista anche per Ducati. Dobbiamo vedere come sarà il meteo e l’aderenza. E’ stato un periodo difficile per me. Sono solo 4 gare ma sono sembrate di più; in tutti gli anno ero abituato a stare molto vicino invece all’inizio ero lontano, ma non mi sono arreso. Al momento mi sento molto più a mio agio sulla moto. Tutto e possibile in Motogp devi soltanto avere la mente sgombra e concentrarti sul miglioramento della moto e tutto questo creerà un risultato per la domenica.”

Lorenzo ha parlato anche dello gomme 2016: “Secondo me la situazione migliore sarebbe dare la possibilità ai piloti di scegliere qual è meglio per ognuno. Se bisogna cambiare la gomma per rendere i piloti più forti, bisogna fare le cose eque. I test al Mugello è stato buono per arrivare più prepari alla gara italiana, la pista era un po’ scivolosa e c’erano un po’ di buche, ma niente di che. E’ stato un test per fare più chilometri possibile.”

Non è mancato il pensiero rivolto a Hayden: “Nicky è una persona molto solare, come pilota non c’è molto da dire: è un campione del mondo di MotoGP. Vogliamo ricevere il prima possibile notizie positive. E’ bruttissimo quello che è successo, ci rendiamo conto di non essere nulla di fronte al destino. Io mi alleno in bici, voglio sempre una macchina dietro per sicurezza e cerco strade poco trafficate ma è sempre rischioso”

