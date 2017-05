Superbike: sarà Pata il title sponsor del round al Donington Park

di Michela Alitta

Dorna WSBK Organization è lieta di annunciare che il title sponsor del prossimo appuntamento del MOTUL FIM Superbike World Championship sarà Pata S.p.a., azienda italiana che da sette anni è uno dei suoi partner privilegiati.

Il Round Pata UK, unico round britannico della stagione si correrà dal 26 al 28 maggio nell’incredibile cornice del Donington Park, storico tracciato situato nella campagna inglese, che da sempre regala grandi sorprese e gare imprevedibili.

Pata è un’azienda storica nel panorama del Bel Paese, che da 36 anni distribuisce snack unici e innovativi, presente nel massimo Campionato delle derivate di serie anche come sponsor principale del Team Pata Yamaha, come prima lo era per Honda.

Remo Gobbi, presidente di Pata, esprime la sua soddisfazione: “Supportare il WorldSBK nel round britannico è una novità fantastica per noi e siamo entusiasti di avere un rapporto così forte con la serie. Donington Park è un round che attrae tantissimi appassionati e fornisce corse di intrattenimento di alto livello, che corrispondono agli standard che produciamo, per cui siamo molto felici della partnership in crescita”.

Marc Saurina, Direttore Commerciale e Marketing del WorldSBK aggiunge: “Pata è stata parte integrante del campionato per molte stagioni ed è un partner che è stato leale alla serie, quindi siamo lieti di averlo con noi per il Round Pata UK. Mentre le nostre due società continuano a puntare all’eccellenza, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto per offrire un fantastico round britannico del WorldSBK”.

17th maggio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Donington Park, Donington Park wsbk, Dorna WSBK Organization, pata, Pata Yamaha Official World Superbike Team, Round Pata UK, Round Pata UK 2017, Sbk, Wsbk