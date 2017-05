MotoGP Test Ducati Mugello: Oggi in pista Davies con la GP17

Test Ducati Mugello –Ieri era stato il turno dei piloti ufficiali, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, scendere in pista per la giornata di test privati sul circuito del Mugello.

Oggi, ospite inatteso e d’eccezione, l’autore della doppietta nell’ultima tappa della SBK a Imola: Chaz Davies.

Guess who rode the Desmosedici GP today at Mugello …. / Indovinate chi era sulla Desmosedici oggi al Mugello…. #forzaducati pic.twitter.com/PMVCyzefRg

