MotoGP Le Mans: Lorenzo, “Comincio a sentire la Desmosedici GP sempre più mia”

di Gianluca Rizzo

Gp Le Mans MotoGP Ducati– Il podio di Jerez ha ridato notevole fiducia a Jorge Lorenzo, dopo un inizio di stagione difficile e ben al disotto delle aspettative. La prossima tappa sarà la gara di Francia sul circuito Bugatti Le Mans, pista molto amata dal maiorchiono e dove ha vinto diverse volte in varie categorie. Il penta campione, nonostante l’entusiasmo, cerca di rimanere con i piedi per terra; sa bene che sarà una gara difficile ma le buone sensazioni raccolte sin da Austin fanno ben sperare.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Dopo le buone sensazioni di Jerez ora arriviamo a Le Mans, che è un’altra pista dove ho dei bei ricordi perché sono riuscito a vincere più volte e in diverse categorie. Devo dire che però ogni circuito fa storia a sé, e qui dovremo vedere come si comporta la mia Desmosedici con il nuovo asfalto. La cosa più importante è mantenere lo spirito positivo che ci ha permesso di salire sul podio a Jerez, e sono ottimista per questa gara perché da Austin in poi il miglioramento è stato notevole, soprattutto in termini di sensazioni, e comincio a sentire la Desmosedici GP sempre più mia.”

17th maggio, 2017

Tag:Desmosedici, Ducati, Gp Francia, Gp17, Jorge Lorenzo, Le Mans, Le Mans GP, Le Mans MotoGP, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Le Mans, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Francia, Preview Le Mans