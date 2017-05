MotoGP: Test Ducati Mugello, in pista Dovizioso, Lorenzo e Pirro

di Alessio Brunori

Test Ducati Mugello – I piloti ufficiali della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e il tester Michele Pirro sono scesi in pista al Mugello per una giornata di test (Pirro sarà in pista anche oggi) per preparare al meglio il prossimo Gran Premio di Francia e soprattutto quello di casa, che si terrà nel weekend 2-4 giugno proprio sulla pista di proprietà della Ferrari.

Nessuna novità di rilievo, solo prove di pneumatici e setup, non si è infatti vista la nuova carena provata prima dell’inizio del campionato e che doveva servire a sopperire alla mancanza delle alette, vietate dal nuovo regolamento.

Avendo una sola carena ancora omologabile, prima di scegliere di portarla in pista definitivamente, vengono effettuati test nella galleria del vento.

I piloti così come riporta Sky Sport hanno potuto utilizzare la nuova gomma anteriore di derivazione 2016, ma con carcassa più rigida.

Sia Dovizioso che Lorenzo avevano bocciato la nuova gomma e sono rimasti dello stesso parere dopo averla riprovata. Ricordiamo anche come già scritto qui che Casey Stoner tornerà in pista per un test a Barcellona.

