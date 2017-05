MotoGP | Preview Le Mans, Crutchlow: “L’obiettivo è terminare la gara in una buona posizione”

di Roberto Valenti

Preview Le Mans, LCR Honda – Dopo la brutta caduta di Jerez de la Frontera, Cal Cructchlow è pronto a riscattarsi nel prossimo Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’inglese del team LCR ha lavorato su diversi aggiornamenti durante l’ultimo test in Spagna, raccogliendo diversi dati utili allo sviluppo. L’obiettivo del prossimo week-end sarà quello di giocarsi il podio e di raccogliere quanti più punti possibili nei confronti dei team rivali.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Negli ultimi due anni non ho finito il GP a Le Mans e quindi l’obiettivo per quest’anno è terminare la gara in una buona posizione. A Jerez il passo non era male e non finire la corsa è stato davvero un peccato. Ho perso l’opportunità di salire nuovamente sul podio, ma siamo abbastanza fiduciosi per il week-end che sta per aprirsi. Qui ho avuto il mio primo podio di MotoGP e questo circuito si adatta al mio stile di guida. A Jerez abbiamo testato le varie componenti portate in pista durante il fine settimane e la squadra ha svolto un gran lavoro. Sono state giornate molto impegnative, ma siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e ora possiamo concentrarci su un risultato positivo qui a Le Mans”.

Foto: A.Farinelli

