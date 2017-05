Moto3 Preview Le Mans, Dalla Porta: “Sono fiducioso”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gara Le Mans – Questo fine settimana il motomondiale torna in scena sul circuito francese, che in passato ha regalato delle soddisfazioni a Lorenzo Dalla Porta.

I pilota di Prato è già salito sul podio di Le Mans, in occasione della vittoria nel campionato mondiale Junior, lo scorso anno. La sua gara di Jerez è stata condizionata da problemi fisici che non gli hanno permesso di lottare per la zona punti ma spera di tornare competitivo questo weekend:

“Sono molto contento di tornare a Le Mans perchè ho vinto l’anno scorso, ho dei buoni ricordi. Per questo gran premio cercheremo nuovamente di andare a caccia di punti; a Jerez sono andato molto vicino. Dopo i test, penso che siamo riusciti a trovare qualcosa che mi permette di fare un ulteriore passo in avanti. Sono fiducioso”.

Tag:Lorenzo Dalla Porta, Mahindra Moto3, Moto3, Motomondiale 2017