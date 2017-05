Superbike, Motul Italian Round, Gara2: prestazione positiva per Alex Lowes

di Michela Alitta

Dopo una Gara 1 difficile in cui è stato involontariamente protagonista nel pauroso incidente di Eugene Laverty, fortunatamente senza conseguenze per il pilota Aprilia, Alex Lowes è stato autore di una buona prestazione nella seconda manche del Motul Italian Round, ottenendo il sesto posto finale e confermandosi quinto in classifica iridata.

Il suo compagno di squadra nel Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Michael Van der Mark, ha invece incontrato qualche difficoltà che non gli hanno permesso di andare oltre alla nona posizione, ed è ora settimo in campionato.

Anche per Lowes non è stata una gara priva di ostacoli: dopo la ripartenza, l’inglese era settimo ma con la caduta di Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) e l’errore di Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) ha guadagnato due posizioni, mettendo nel mirino Xavi Fores (BARNI Racing Team) in quarta posizione.

Dopo cinque giri però alla curva 13 è andato largo, rientrando in settima piazza dietro a Van der Mark: i piloti Yamaha hanno lottato tra loro, con Lowes che ha avuto la meglio al decimo giro.

Van der Mark ha perso successivamente altre posizioni a favore di Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) e Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), tagliando il traguardo a due decimi dallo spagnolo.

“In generale sono contento di questo risultato perché il weekend è stato veramente duro. Non abbiamo avuto un ritmo molto forte dalla prima sessione, quindi questo è tutto quello che ho potuto ottenere” – ha detto Alex Lowes – “Ho fatto il meglio che potevo con quello che avevo e la squadra ha lavorato veramente sodo questo fine settimana, ma non avevo il giusto feeling per poter essere fiducioso. È stata una gara difficile. Mi sono divertito alla fine perché c’era un po’ di bagarre e sono riuscito ad allontanarmi dal gruppo. Sono contento e non vedo l’ora di tornare a casa mia a Donington”.

“Abbiamo faticato molto durante la gara” – ha dichiarato Michael Van der Mark su Gara 2 – “Pensavo che avessimo fatto un grande passo avanti nel warm up, ma in gara non ha funzionato davvero. È stata una gara difficile ed è stato difficile essere costanti. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma speravo di aver fatto un grande passo avanti. Dobbiamo essere contenti con i punti ottenuti e guardiamo a Donington, che si adatta meglio alla nostra moto”.

