Superbike, Motul Italian Round, Gara 1: Alex Lowes commenta l’incidente di Laverty

di Michela Alitta

“L’importante è che Eugene (Laverty, ndr) stia bene” E’ un Alex Lowes un po’ scosso quello che racconta l’incidente a Eugene Laverty, Team Milwaukee Aprilia, che ha portato alla conclusione di Gara 1 del Motul Italian Round, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, a sei giri dal termine.

I due piloti si sono toccati a seguito di un tentativo di sorpasso da parte di Alex Lowes in prossimità della curva 15: la manovra era un po’ al limite perché questa curva è a destra mentre quella subito successiva a sinistra, e quindi non c’era molto spazio.

Eugene vistosi chiuso ha provato diverse volte a frenare ma nel contatto ha perso la leva del freno: per evitare l’impatto con il muro si è letteralmente lanciato fuori dalla moto che è andata praticamente distrutta nell’incendio provocato dall’impatto.

Fortunatamente il pilota è uscito scosso ma illeso dall’incidente, che avrebbe avuto sicuramente conseguenze molto più gravi se non avesse avuto la freddezza di scendere dalla sua Aprilia.

La dinamica è stata molto veloce ma Laverty è stato perfettamente cosciente di quello che stava accadendo e ha potuto evitare il peggio.

A fine gara Lowes è andato a sincerarsi delle condizioni del collega, dispiaciuto per aver provocato anche se involontariamente la caduta: lo abbiamo incontrato per capire il suo punto di vista.

Cosa ci puoi dire della gara?

“La gara è stata difficile, ho avuto problemi di bilanciamento nella moto. Sono partito dall’undicesima casella e ho dovuto rimontare, il che non è mai facile. Ero davanti a Michael (Van Der Mark, ndr) e ho tentato di stargli davanti e di recuperare altre posizioni. Sono arrivato a ridosso di Laverty. Ho cercato di superarlo, ci siamo toccati e lui non riusciva più a frenare, così è dovuto saltare fuori dalla moto. L’importante è che stia bene. Avrei potuto battagliare con Michael (Van der Mark, ndr) negli ultimi sei giri ma onestamente l’importante è che Laverty sta bene e che tutti e due possiamo guardare a domani”.

Farete qualche cambiamento in vista di domani?

“Sicuramente qualcosa dobbiamo modificare, in curva soprattutto. Vedremo cosa succederà”.

14th maggio, 2017

Tag:Alex Lowes, Autodromo Enzo E Dino Ferrari, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Eugene Laverty, imola wsbk, MOTUL FIM Superbike World Championship, Motul Italian Round, MOTUL Italian Round 2017, motul italian round FP, motul italian round fp1, motul italian round fp2, motul italian round FP3, motul italian round gara, Motul Italian Round tissot-superpole, Pata Yamaha Official World Superbike Team, Pirelli, pirelli wsbk, Sbk, Wsbk