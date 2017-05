Superbike, Motul Italian Round FP1: Jonathan Rea inizia subito al top

di Michela Alitta

Temperature decisamente estive hanno accolto i piloti all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Motul Italian Round, quinto appuntamento di una stagione sempre più targata Kawasaki e Jonathan Rea.

Proprio il Campione del Mondo sigla il miglior crono della mattina, seguito a due decimi e messo da Chaz Davies e Tom Sykes, rispettivamente secondo e terzo, appaiati curiosamente con lo stesso tempo.

L’obiettivo chiaro di Rea è quello di riprendersi quella vittoria sfuggita lo scorso anno, dove a trionfare fu Davies con una straordinaria doppietta.

Il pilota gallese è atteso dai tifosi, e non solo, a un grande fine settimana per rilanciare quella lotta al titolo mondiale che sembra ormai aver preso la strada del numero uno in carica.

A tre decimi e mezzo dal leader troviamo un altro pilota su cui sono puntati i riflettori: Marco Melandri che nella sua gara di casa vuole mettere il suo sigillo sul gradino più alto del podio ma è consapevole che servirà davvero una grande prestazione.

La Panigale conferma il suo feeling con questa pista con il quarto posto di Xavi Fores, per il Team Barni Racing, nonostante una caduta a dieci minuti dalla fine della sessione, fortunatamente senza conseguenze.

Ottimo turno per Leon Camier, sesto e molto competitivo nel secondo settore: il pilota inglese è dovuto rientrare anzitempo ai box per una noia tecnica alla sua MV Agusta 1000 F4, ma è complessivamente molto soddisfatto della sua prestazione e spera di migliorare ulteriormente.

Settimo e ottavo crono per Michael Van der Mark e Jordi Torres, che precedono Eugene Laverty e Nicky Hayden per la prima top10 del fine settimana: spavento a fine turno per il pilota americano del team Red Bull Honda autore di una brutta caduta fortunatamente senza conseguenze per il pilota, che si è rialzato velocemente.

Per quanto riguarda gli italiani in pista, in ritardo Lorenzo Savadori con la Aprilia, 17esimo a oltre un secondo e mezzo di distacco dal compagno di Team Eugene Laverty, preceduto da Riccardo Russo 16esimo, e seguito da Alex De Angelis 18esimo, e Raffaele De Rosa 19esimo al suo secondo round da pilota ufficiale del Team Althea Racing BMW.

Chiude la classifica Ayrton Badovini.

Prossimo appuntamento alle ore 14:30 con la seconda sessione di libere, l’ultima valida ai fini dell’accesso alla Tissot-Superpole.

Di seguito i tempi fatti registrare al termine della prima sessione di prove libere:

1. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 47.023s

2. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 47.279s

3. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 47.279s

4. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 47.360s

5. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 47.994s

6. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 48.128s

7. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 48.265s

8. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 48.334s

9. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 48.355s

10. Nicky Hayden USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 48.541s

11. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 48.564s

12. Leandro Mercado ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 48.931s

13. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 49.359s

14. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 49.616s

15. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10R 1m 49.685s

16. Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1 1m 49.766s

17. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 1m 50.176s

18. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 50.264s

19. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR 1m 50.294s

20. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 50.617s

21. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 50.628s

