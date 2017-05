MotoGP: A Jerez approvato il progetto per il rifacimento dell’asfalto

MotoGP Jerez– Una settimana dopo il Gran Premio Red Bull di Spagna, sul circuito di Jerez, il governo locale ha approvato il progetto di miglioramento e rifacimento della pavimentazione del circuito.

I lavori, dettati della linee guida della FIM, avranno un costo poco inferiore al milione di euro. Spesa necessaria, secondo il vice sindaco, per mantenere il Gran Premio in calendario e per continuare a fruttare l’impatto sull’economia locale.

L’ultimo lavoro di asfaltatura del circuito risale al 2008, e, considerando l’enorme quantità di competizioni che si svolgono sul tracciato spagnolo, era necessario. Sia per mantenere al la qualità, sia per la sicurezza. Oltre al rifacimento dell’asfalto, i lavori comprenderanno: nuovo massetto, livellamento e estensione della ghiaia, nuovo asfalto nella corsia box, miglioramento delle zone erbose e altri lavori nelle zone ausiliari del circuito.

Queste le parole del vice sindaco, Santiago Galvan: “E’ un progetto molto importante per il circuito. Il rifacimento della pista non è stato fatto dal 2008, e sono quindi lavori necessari per offrire tutte le garanzie di qualità e di sicurezza che richiede un circuito che ospita ogni anno competizioni nazionali e internazionali di altissimo livello. Questo governo ha assunto un fermo impegno, il circuito è il motore di sviluppo economico della città, i buoni risultati dell’ultimo Gran Premio e il suo impatto diretto sul settore alberghiero, sia nella città che in provincia, ci dicono che le amministrazioni dovrebbero continuare ad investire per mantenere questa pista tra le migliori e più qualificate al mondo.”