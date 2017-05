Moto2 Test Aragon: Morbidelli, “Abbiamo lavorato bene e migliorato la moto”

di Gianluca Rizzo

Moto2 Marc VdS– I vincitori delle prime 4 tappe del Motomondiale 2017 della classe Moto2, Franco Morbidelli e Alex Marquez, sono tornati in pista per una seduta di test privati sul circuito di Aragon.

La due giorni di prova è stata molto importante per i 2, nonostante il secondo giorno sia stato rovinato dalla pioggia intermittente. L’obiettivo per piloti e team è semplice, continuare la scia positiva di risultati.

Il vincitore delle prime tre gare, Franco Morbidelli, ha provato le nuove forcelle anteriori Öhlins, insieme a diverse prove di Set Up. L’errore che l’ha costretto al ritiro durante il Gp di Jerez ormai è dietro le spalle e, l’italiano, è impaziente di tornare in pista.

Queste le parole di Franco Morbidelli: “Mi sono sentito veramente bene al test qui a Aragon. Abbiamo lavorato bene e penso che abbiamo fatto qualche miglioramento alla nostra moto, quindi sono contento di questo e adesso non vedo l’ora che arrivi il Gran Premio di Francia la prossima settimana. La pista di Le Mans ed è uno di quei circuiti in cui sono sempre stato molto veloce durante la mia carriera del Campionato del Mondo. Sono interessato a vedere come funzionerà il nuovo asfalto,dovremo fare come sempre: lavorare duramente, fare delle buone libere e, si spera,una buona gara ”



Anche il vincitore del Gran Premio di Jerez, Alex Marquez, ha provato le nuove forcelle Öhlins, insieme ad un nuovo telaio. Lo spagnolo nella due giorni ha compiuto un lavoro di confronto tra il telaio standard, usato nelle prime quattro gare, e quello nuovo.

Álex Márquez, ha detto: “Sono contento dei due giorni qui a al Motorland di Aragon, soprattutto perché abbiamo potuto confermare che la direzione presa nelle prime quattro gare è quella giusta, e che stiamo lavorando in un buon modo. Ha provato molte cose sulla moto, quindi non è stato possibile spingere per un giro veloce, specialmente con la pioggia di oggi, ma il ritmo era veramente buono e la sensazione era come Jerez, con tutto che è venuto facile. A Le Mans per la prossima gara.Il circuito è stato ri asfalatato dall’ultima volta che ci siamo andati, ma in passato è stato un buon circuito per noi e andiamo in Francia cercando di raggiungere un buon risultato come abbiamo fatto a Jerez. ”



