Superbike, Motul Italian Round: ricchissimo programma di eventi nel fine settimana

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale delle derivate di seri arriva in Italia per il quinto round della stagione sulla storica pista dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Non sarà solo l’azione in pista a intrattenere i tifosi durante tutto il fine settimana: il programma è ricco di eventi per tutto il fine settimana a partire dal Paddock Show.

L’azione inizia sul palcoscenico dal giovedì con l’aggiunta di una sessione di autografi con i piloti locali dalle 15.00.

I tifosi potranno accedere liberamente al paddock il venerdì, con qualsiasi tipo di biglietto, con l’intrattenimento che durerà tutto il giorno a partire dalle 9:45, con quiz, commenti degli ospiti e l’Opening Day Show alle 17.30 il venerdì sera.

Sabato sarà la volta del SuperShow che permetterà ai tifosi di ascoltare le reazioni dei piloti protagonisti della Superpole e di Gara1.

La domenica troveremo i Motul Race Chats, commenti live di tutte le gare e il grande finale del fine settimana: si potranno ascoltare tutti i tre migliori piloti delle varie classi e anche i piloti locali.

L’azienda francese MOTUL, che continua con il suo grande supporto, sia in alcuni round sia come sponsor principale, porterà il Motul Legend Stunt Team per intrattenere i tifosi durante tutto il fine settimana: dalle 12.15 alle 12.30 del sabato e dalle 10.25 alle 11.00 della domenica, i tifosi potranno vedere la squadra sullo storico circuito, oppure al SBK Village, per vederli ancora più da vicino.

Sabato dalle 15.45 e domenica dalle 10.25, la pit lane sarà aperta ai tifosi detentori del Superticket e potranno salutare i piloti direttamente nei loro garage.

Tra le grandi novità di questa stagione la partnership con Seat che offre ai tifosi la possibilità di fare un test drive intorno al circuito.

In generale la zona per i tifosi sarà aperta da venerdì a domenica e includerà un simulatore Seat, l’assaggio del Prosecco, l’Acerbis Photoshooting, Shad Photoshooting e la vendita del merchandising ufficiale, inoltre si avrà anche l’opportunità di esplorare il SBK Village, che fornisce test ride di Kawasaki e Ducati, Seat Parcours, negozi e merchandising.

10th maggio, 2017

