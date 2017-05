MotoGP: Gigi Dall’Igna, “A Jerez podio molto importante”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Ducati – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, ha commentato il primo podio di Jorge Lorenzo (nella foto festeggiato dalla squadra al parco chiuso, ndr) con la Ducati.

Il maiorchino, dopo un inizio di campionato davvero difficile, a Jerez ha tagliato il traguardo in terza posizione, preceduto solo dalle Honda ufficiali di Dani Pedrosa e Marc Marquez. Ecco cosa a detto a tal proposito Dall’Igna.

“Abbiamo fatto un bel lavoro: per noi ottenere un podio a Jerez era molto importante. Sappiamo di dover ancora lavorare sodo, perché il distacco dal vincitore è ancora importante e naturalmente noi vogliamo recuperare – ha detto Gigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse) – Jorge ha disputato una gran bella gara, meritandosi ampiamente il suo primo podio in Ducati e anche Andrea è stato bravo, risalendo fino alla quinta posizione: questo risultato è molto importante per il morale di tutti noi.”

10th maggio, 2017

