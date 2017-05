Superbike, Motul Italian Round: l’Italian Job di Jonathan Rea e Tom Sykes

di Michela Alitta

Dopo il fine settimana perfetto al TT Circuit di Assen in cui ha lasciato briciole agli avversari, il Kawasaki Racing Team guarda ora alla quinta sfida in calendario, in programma allo storico e impegnativo Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una pista molto amata da Jonathan Rea e Tom Sykes per la sua competitività e per l’impegno che richiede.

Entrambi hanno vinto su questo tracciato e sperano ovviamente di festeggiare anche quest’anno, davanti a un pubblico che nonostante l’accesa rivalità con Ducati ha dato sempre grandi dimostrazioni d’affetto nei loro confronti.

“Mi piacciono il circuito e l’atmosfera di Imola” – ha detto Jonathan Rea – “Di solito è il primo round europeo dove troviamo bel tempo. Dopo queste prime gare è andato tutto nella giusta direzione. L’anno scorso a Imola abbiamo incontrato molte difficoltà e trovato avversari molto forti, ma quest’anno la nostra moto è ancora più competitiva e sono curioso di vedere come si comporterà la ZX-10RR. Stiamo già lavorando per cercare di avere un buon pacchetto per entrambe le gare. La nostra moto sta attraversando un periodo migliore dello scorso anno e questo mi da molta fiducia”.

Pronto ad affrontare lo storico circuito, Tom Sykes ha aggiunto: “La mia condizione fisica è migliorata e, incrociando le dita, dovrei fare un lavoro migliore. Questo miglioramento mi rende ottimista e spero di essere sulla strada giusta. Ora guardiamo a Imola, dove ho raccolto buoni successi in passato. Dopo le recenti prestazioni, sono abbastanza fiducioso di fare un bel weekend di gare. Abbiamo un bel pacchetto ed alla fine andiamo a Imola per lottare”.

Vedremo Rea e Sykes in pista insieme a tutti gli altri protagonisti, venerdì 12 maggio a partire dalle 9:45 con la prima sessione di prove libere.

9th maggio, 2017

Tag:Autodromo Enzo E Dino Ferrari, autodromo internazionale enzo e dino ferrari, campionato mondiale motul fim sbk 2017, imola wsbk, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, MOTUL FIM Superbike World Championship, Motul Italian Round, MOTUL Italian Round 2017, Pirelli, pirelli wsbk, Sbk, Tom Sykes, Wsbk