MotoGP Test Jerez: La gomma 2016 a disposizione dal Mugello

di Alessio Brunori

Test Jerez MotoGP Michelin – Il test IRTA svolto ieri a Jerez de la Frontera ha “promosso” la nuova gomma anteriore, la famigerata 070, evoluzione di quella provata a Valencia nel 2016. A votare a favore di questa gomma, tra gli altri, Valentino Rossi, Marc Marquez e Andrea Iannone, mentre si erano espressi in maniera negativa i piloti Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

La gomma è stata votata dal 66% dei piloti e come ci aveva spiegato in questa intervista audio Piero Taramasso, in caso di votazione positiva, la gomma sarebbe stata a disposizione dal Mugello.

La gomma, più dura, aiuta chi stacca in maniera “violenta”, anche se Andre Dovizioso, nonostante sia conosciuto come un grande staccatore, l’ha bocciata, non trovandone benefici. “Ho provato il pneumatico anteriore che Michelin ha portato qui, mi dà una maggiore stabilità in frenata, più feedback in curva, mi piace” – aveva detto ieri Marc Marquez, mentre Rossi aveva così parlato: “Ho provato la gomma con la carcassa più dura e per me non ha fatto una grande differenza, ma io preferisco quelle con la carcassa più dure.”

Anche Andrea Iannone, così come Rossi sperava in una differenza in positivo migliore. “Abbiamo provato la nuova gomma anteriore Michelin: mi piace, anche se a dire il vero mi aspettavo un miglioramento più grande. Mi sento meglio, ma non molto meglio.”

9th maggio, 2017

