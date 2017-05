MotoGP Test Jerez: Vinales al comando alle ore 14:00, Rossi prova il nuovo telaio

di Alessio Brunori

Test MotoGP Jerez 2017 – Le attività non si fermano sul circuito di Jerez de la Frontera, dove oggi in programma ci sono i test IRTA della MotoGP. I piloti sono scesi in pista questa mattina e alle ore 14:00 il più veloce è Maverick Vinales, che ha ottenuto il crono di 1:38.635 al giro 23 dei 49 giri sin qui percorsi.

Alle sue spalle staccato di soli 2 millesimi c’è il connazionale della Honda Marc Marquez, che a sua volta precede di 0.362s l’Aprilia di Aleix Espargarò.

Il vincitore del GP di Spagna Dani Pedrosa è al momento quarto e davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e di Jorge Lorenzo, con quest’ultimo che ieri ha ottenuto il suo primo podio con la Rossa di Borgo Panigale.

Chiudono la Top Ten Cal Crutchlow con la Honda, il rookie Johann Zarco con la Yamaha e i due piloti del Team Marc VDS, Jack Miller e Tito Rabat.

Andrea Iannone è dodicesimo, mentre Danilo Petrucci quattordicesimo. Valentino Rossi è sceso in pista in tarda mattinata, provando il nuovo telaio Yamaha. Al momento il pesarese è diciannovesimo a 1.828s.

I piloti hanno a disposizione 2 treni di gomme 2016 medie e 2 duri, le famose gomme della discordia, quelle volute soprattutto da Rossi e Iannone.

Le prove termineranno alle 18:00, restate collegati seguiranno aggiornamenti.

Test IRTA MotoGP Jerez – I tempi alle ore 14:00

Foto: Alex Farinelli

8th maggio, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Alex Rins, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Bradley Smith, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Gp Jerez, Gp Jerez MotoGP, Gp Jerez MotoGP Gara, Gp Spagna, Gp Spagna MotoGP, Gp Spagna MotoGP Wup, Hector Barbera, Jack Miller, Jerez Gara, Johann Zarco, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Karel Abraham, Loris Baz, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, MotoGP Gara, Motomondiale, Motomondiale 2017, Pol Espargaro, Sam Lowes, Scott Redding, Test IRTA MotoGP Jerez, Test Jerez, Test Motogp Jerez, Tito Rabat, Valentino Rossi