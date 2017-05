MotoGP Test Jerez: Petrucci, “Nessuno ha mai visto Lorenzo frenare così”

di Gianluca Rizzo

Test Jerez MotoGP Petrucci Ducati Pramac– Dopo l’ottimo sesto posto nel Gran Premio Red Bull di Spagna, Danilo Petrucci ha chiuso i test ITRA sul circuito di Jerez de la Frontera con il 15simo tempo, dopo aver completato 57 giri.

Il ternano ha fatto il confronto tra le gomme 2016 e 2017 e secondo lui non c’è grandissima differenza. La prima permette di staccare meglio, mentre con la seconda si riesce ad avere maggiore sensibilità a centro curva.

Queste le parole di Danilo Petrucci ai microfoni di Sky: “Devo dire che nell’ultimo run quando faceva più caldo la differenza era in frenata, forse con quella (la 2016) riesci a fermare meglio la moto quindi arrivare in curva un po’ più composto. Con la 2017 invece non riesci a frenare da dritto però al centro curva hai un po’ più di feedback. Quindi le due cose si bilanciano.”

Il pilota Pramac ha parlato anche dell’ottimo risultato di Jorge: “Lorenzo è stato una sorpresa, perché tra i ducatisti gli staccatori più aggressivi siamo io e dovizioso. Invece in questo weekend nelle frenate più brusche frenava dopo e riusciva a fermare la moto. Nessuno se lo aspettava perché nessuno l’ha mai visto frenare così. Evidentemente ci sta prendendo la mano…purtroppo (ride)“

