MotoGP Test Jerez: Pedrosa, “Penso che sia stata una giornata molto positiva, la pista aveva più grip”

di Gianluca Rizzo

Test Jerez MotoGP Pedrosa Honda– Il vincitore del Gran Premio Red Bull di Spagna, Dani Pedrosa, è tornato in pista per la sessione di test IRTA sul circuito di Jerez de la Frontera. Per il pilota Honda, ha lavorato sullo stesso programma del compagno di squadra, cioè: provare lo scarico corto, aggiornamenti elettronici e confronto tra gomma con carcassa dura e morbida. A fine turno ha chiuso con il terzo tempo a soli 81 millesimi dalla vetta e completando 54 giri. Dani è tra i piloti che approva la “nuova” gomma 2016, ma è pronto ad accettare qualsiasi decisione che verrà presa da parte di Michelin.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo avuto condizioni perfette in pista, molto simili a ieri, ma direi con maggiore grip. Penso che sia stata una giornata molto positiva perché abbiamo provato i pneumatici anteriori che Michelin ha portato qui e ha fatto dei test di confronto. Sono contento perché era importante avere la possibilità di testare il pneumatico in questo tipo di condizioni. Dà una sensazione un po’ diversa, ma naturalmente il setting è importante per capire quale sia meglio, in quanto deve essere adattato. Oggi il feeling è stato abbastanza positivo, e ora vedremo quale scelta sarà fatta e ci adatteremo il più possibile. Questo sarà il nostro atteggiamento in materia. Abbiamo anche fatto alcuni test di confronto con lo scarico che avevo provato solo brevemente in Austin. C’è un potenziale per qualche miglioramento, e abbiamo bisogno di fissare alcuni dettagli per far funzionare tutto al meglio. Abbiamo anche fatto alcuni miglioramenti con l’elettronica e abbiamo confermato che la nostra configurazione di base stava funzionando. Adesso riportiamo tutto per prepararsi a Le Mans. “

Foto di Alex Farinelli

8th maggio, 2017

Tag:Dani Pedrosa, Gp Jerez, Gp Spagna, Gp17, Honda, Hrc, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Test Irta Jerez, Test Jerez Motogp, Test Jerez MotoGP Marquez Honda, Test Motogp Jerez