MotoGP Test Jerez: Lorenzo, “Comincio a sentire la moto davvero mia”

di Alessio Brunori

Test Jerez MotoGP Lorenzo Ducati – Jorge Lorenzo si è detto soddisfatto della giornata di test svolta oggi a Jerez de la Frontera, circuito dove ieri aveva ottenuto il primo podio in sella alla Ducati. Il rider maiorchino ha anche provato la nuova gomma anteriore (un’evoluzione di quella provata a Valencia nel 2016) ma continua a preferire la 2017. A lui la parola.

“Oggi, anche se non abbiamo provato molte novità, abbiamo trovato alcune soluzioni più efficaci rispetto a quelle utilizzate ieri in gara. In generale sono molto soddisfatto, soprattutto perché continuo ad accumulare chilometri e comincio a sentire la moto davvero mia – ha detto Jorge Lorenzo – Abbiamo potuto provare anche la nuova gomma anteriore, ma io continuo a preferire quella che abbiamo usato fino ad ora perché, a mio parere, ha un grip migliore soprattutto a centro curva.”

8th maggio, 2017

