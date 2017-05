MotoGP Test Jerez: Dovizioso, “Come velocità tutto sommato non siamo andati male”

di Alessio Brunori

Test Jerez MotoGP Dovizioso Ducati – Andrea Dovizioso ha provato diverse soluzioni nella giornata di test IRTA svolti a Jerez de la Frontera. Il rider forlivese della Ducati ha provati differenti set-up con soddisfazione, mentre non ha trovato giovamento (così come il suo team-mate Jorge Lorenzo) con la nuova gomma anteriore Michelin, evoluzione di quella provata a Valencia nel 2016. A lui la parola.

“Oggi abbiamo provato delle nuove soluzioni per la gomma anteriore, ma in realtà non ho trovato una grossa differenza rispetto a quanto abbiamo utilizzato durante il weekend. Abbiamo anche svolto delle prove di set-up piuttosto interessanti che non eravamo riusciti a fare nei giorni scorsi – ha detto Andrea Dovizioso – Come velocità tutto sommato non siamo andati male e torno a casa da Jerez con delle buone sensazioni, anche perché in gara siamo riusciti a recuperare una situazione molto difficile e questo comunque è un grande risultato.”

8th maggio, 2017

