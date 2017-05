MotoGP | Test Jerez: Crutchlow, “Messo in mostra un ottimo passo”

di Roberto Valenti

Test Jerez MotoGP Crutchlow LCR – Settimo tempo per Cal Crutchlow nella prima giornata di test in-season sul tracciato di Jerez de la Frontera. Dopo la brutta caduta nella gara di ieri, l’inglese del team LCR è tornato in sella alla propria Honda, concludendo una buona giornata in termini di sviluppo e raccolta dati. Crutchlow ha concluso una settantina di giri, lavorando sull’usura della mescola anteriore (temperatura più calda rispetto all’ultimo weekend.ndr) e sul passo a pieno carico di carburante. Una ottima giornata in previsione del prossimo appuntamento di Jerez.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Oggi è stata una lunga giornata visto che abbiamo lavorato anche durante la pausa pranzo, quando la pista era notevolmente più calda. Volevamo provare diverse cose ed eseguire ulteriori comparazioni col materiale portato in pista durate il week-end. Le condizioni oggi erano notevolmente migliori e questo ci ha aiutato. Il lavoro è stato ottimo e il passo è stato constante sul ’40 basso. Sono molto soddisfatto dell’esito di questo test e siamo soddisfatti del modo in cui abbiamo lavorato. Il nostro ingegnere elettronic ha avuto una giornata impegnativa, ma siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e ora possiamo concentrarci su un risultato positivo a Le Mans”.

Foto: A.Farinelli

