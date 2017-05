MotoGP: Stoner testerà la Ducati a Barcellona

di Gianluca Rizzo

MotoGP Stoner Ducati– Dopo mesi di assenza Casey Stoner tornerà in sella alla Ducati. Il bi campione del mondo, dopo il podio ottenuto da Jorge Lorenzo in occasione del Gran Premio di Spagna, prenderà parte ad una sessione di Test sul circuito di Barcellona nei giorni successivi al Gran Premio di Le Mans.

Il pilota australiano, a quanto riportato del sito crash.net, dovrebbe scendere in pista il 23 e il 24 maggio a fianco dei piloti ufficiali e ad altri Team. Per il #27 questa sarà la seconda occasione per salire in sella alla GP17, dopo i test di Sepang di fine gennaio.

Il test sul circuito spagnolo sarà preceduto da un test privato al Mugello prima del Gp di Francia.

Il programma di sviluppo per la casa di Borgo Panigale continua incessantemente, nonostante i risultati al di sotto delle aspettative nelle tappe americane. Sarà importante per Ducati girare il più possibile, come detto da Lorenzo al termine del Gp di Jerez, perché i progressi e i risultati saranno direttamente proporzionali ai chilometri percorsi. Tecnicamente però, dei 5 giorni a disposizione dei piloti ufficiali, prima dell’inizio dell’estate ne dovrebbero rimanere al massimo un paio. Quindi per la seconda metà della stagione, lo sviluppo sarà tutto nelle mani di Casey Stoner e Michele Pirro.

8th maggio, 2017

