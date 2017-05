MotoGP Jerez, Michelin: Gourbert, “L’aumento della temperatura ha ridotto il grip, ciò ha creato problemi”

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Michelin– Tappa difficile per la Michelin quella del Gran Premio Red Bull di Spagna sul tracciato di Jerez. Già lo scorso anno, le alte temperature e il basso grip della pista avevano creato non poche difficoltà ai piloti,e, anche se quest’anno le cose sono andate leggermente meglio, le difficoltà rimangono.

Il clima insolito non ha di certo facilitato il lavoro dei tecnici francesi, che hanno dovuto affrontare tre diverse condizioni in tre giorni: pioggia al venerdì, temperature nella media al sabato e caldo torrido alla domenica. Sono state proprio le condizioni durante la gara a mettere in seria difficoltà la casa di Clermont Ferrand, con i piloti costretti a gestire le gomme per tutto l’arco della gara. Le alte temperature hanno notevolmente ridotto il livello di grip della pista, mandando in crisi su tutte, le Yamaha del team Ufficiale, di Valentino Rossi e Maverick Vinales, che, con la bassa temperatura nel WUP avevano fatto registrare tutt’altro passo.

Il vincitore Dani Pedrosa, in gara, ha montato gomma dura all’anteriore e media al posteriore, al contrario del compagno di squadra, Marc Marquez, che ha preferito la dura sia davanti che dietro. Scelta controcorrente, invece, per Jorge Lorenzo, al primo podio su Ducati, che ha montato media sia anteriore che posteriore.

Il tempo totale di gara è stato più basso rispetto allo scorso anno di circa 2 secondi, ma nel 2016 l’ultimo giro fu di circa 2 secondi più lento rispetto alla media.

La Michelin insieme alla maggior parte dei piloti e team ufficiali sarà impegnata, sempre sulla pista di Jerez de la Frontera, per i test ufficiali IRTA. Durante la giornata la casa francese metterà a disposizione dei piloti la gomma con la carcassa 2016.

Queste le parole di Nicolas Goubert, Direttore Tecnico e Supervisore del Programma MotoGP: “Oggi è stata una giornata molto impegnativa, poiché la condizione del tracciato ha reso molto difficile il livello di grip per tutti i piloti. La superficie è sempre piuttosto scivolosa, ma con l’aumento della temperatura il grip si è ridotto ulteriormente e ciò ha creato problemi che i piloti non avevano dovuto affrontare durante le prove libere. I ragazzi là fuori hanno dovuto gestire i loro pneumatici per ottenere le migliori prestazioni, ed è qualcosa a cui dobbiamo guardare per la prossima volta che visiteremo Jerez se la temperatura del tracciato sarà ancora molto alta. Questo fine settimana ha avuto un clima insolito, abbiamo avuto pioggia il venerdì per la prima sessione, e questo ci ha dato una buona opportunità per valutare i nostri pneumatici bagnati e abbiamo visto che hanno lavorato molto bene, con buone prestazioni da entrambi i composti. Poi durante le altre prove libere e le sessioni di qualificazione, tutte le versioni dei slick sono state provate per trovare le prestazioni ottimali e ancora durante la gara abbiamo visto diverse opzioni utilizzate dai piloti per abbinare il miglior composto con le loro moto e stili.”

“Adesso abbiamo un test molto importante a Jerez, dove lavoreremo” ha concluso il Direttore Tecnico

Foto di Alex Farinelli

