MotoGP Jerez: Johann Zarco miglior pilota Yamaha

di Alessio Brunori

Johann Zarco MotoGP 2017 – Il Gran Premio di Spagna ha visto protagonista Johann Zarco, autore di una bellissima gara chiusa al quarto posto. Il pilota francese, già due volte iridato della Moto2, è stato il miglior rider Yamaha e il miglior rookie. Il prossimo appuntamento è il “suo” Gran Premio di Francia, dove vorrebbe salire sul podio. A lui la parola.

“Sono molto felice per la nostra prestazione. Jerez è una pista complicata e tutti i piloti sono stati molto vicini tra loro nelle qualifiche, quindi è stata una sfida. All’inizio della gara, la mia sensazione è stata buona e mi sono sentito molto bene sulla moto. Sono riuscito a superare alcuni dei piloti più veloci e quando ho raggiunto il secondo posto ero a mio agio. Tuttavia ho rischiato due volte di cadere, così mi ha superato Marquez e da quel momento mi sono chiesto cosa sarebbe successo ha detto Johann Zarco così come riportato da MotoGP.com – Non potevo più spingere perché ero veramente al limite e quindi non sono riuscito a seguire i primi due piloti. Sono rimasto a lungo in terza posizione, ma quando Lorenzo mi ha superato ho pensato di poter gestire il divario. Negli ultimi otto giri è però stato più costante di me. L’obiettivo era il podio e stare il più vicino possibile, e così ho fatto. Sono contento e ora mi riposerò per essere nella mia forma migliore tra due settimane, quando disputerò la mia gara di casa.”

Foto: Alex Farinelli

8th maggio, 2017

Tag:Gara Gp Spagna, Gara Jerez, Gp Spagna, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Johann Zarco, Michelin, Monster Yamaha Tech 3, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Yamaha, Yamaha M1