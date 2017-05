Moto2 Jerez: Morbidelli fa mea culpa

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Jerez 2017 – Dopo ben tre vittorie, si spezza momentaneamente il dominio del pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, protagonista di una caduta al nono giro.

Nonostante lo zero di oggi, Franco resta ancora al comando della classifica mondiale con 75 punti e resta concentrato per il prossimo gran premio:

“Ho commesso un errore e ho perso l’anteriore alla curva nove. Mi dispiace molto e me ne assumo le responsabilità. Non avevo il passo di Alex, ho provato a spingere di più e sono caduto. Sto bene e sono ancora in testa alla classifica mondiale. Ora mi concentro per Le Mans”.

