Moto2 Jerez: migliore risultato in carriera per Marini

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Jerez 2017 – Luca Marini ha conquistato il suo miglior piazzamento in carriera con un fantastico quinto posto; in difficoltà Lorenzo Baldassarri che chiude solo undicesimo.

Subito dopo la partenza, il giovane pesarese ha saputo mantenere salda l’undicesima posizione per farsi poi strada verso il gruppo degli inseguitori fino a metà gara dove ha recuperato fino al quinto posto.

“Sono molto contento del risultato di oggi nonostante la gara sia stata molto impegnativa. L’ottimo lavoro del weekend ci ha permesso di qualificarci bene e sono orgoglioso della mia costanza, perchè finora sono sempre riuscito a concludere in top 10 o nelle vicinanze; questo è molto importante. Dopo la qualifica non ero molto contento perchè qui è difficile sorpassare ed inoltre il passo è molto simile agli altri. Se fossi partito dalla prima o dalla seconda fila, forse le cose sarebbero state diverse ma sono soddisfatto della base che abbiamo costruito, pensando al futuro”.

Più difficile invece la gara di Lorenzo Baldassarri che si era qualificato in diciannovesima posizione; una gara tutta in salita, conclusa con l’undicesimo posto:

“Questa gara è stata molto difficile, non avevo trazione in uscita di curva e nonostante molti tentativi non siamo riusciti a trovare la giusta soluzione. Nella seconda parte di gara sono riuscito ad adattarmi, preservando i pneumatici rispetto ai miei avversari; questo non era il weekend che ci aspettavamo ma abbiamo fatto del nostro meglio per portare a casa un buon risultato. Dobbiamo analizzare i dati per arrivare preparati a Le Mans”.

8th maggio, 2017

Tag:Forward Racing Team, Gp Jerez, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017