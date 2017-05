MotoGP Jerez, Warm Up: Vinales e Lorenzo al Top con lo stesso crono, Rossi è decimo

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Warm Up – I piloti della classe MotoGP hanno chiuso la mattinata dei Warm Up del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del motomondiale 2017. Ad aprire la “danze” erano stati quelli della classe Moto3 (Canet il più veloce) e poi era toccato a quelli della Moto2 (miglior tempo per il nostro Franco Morbidelli).

Nella Top Class il migliore è stato Maverick Vinales, che ha portato la sua Yamaha M1 davanti a tutti con il crono di 1:39.433, lo stesso identico crono fatto segnare da Jorge Lorenzo, che con una temperatura più fresca, è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della Ducati GP17.

Il maiorchino in una pista che ama sta facendo molto bene, ma la temperatura della gara (sono previsti circa 20° in più rispetto a questa sessione) potrebbe non aiutarlo; intanto è la prima Ducati in pista, e come detto ha lo stesso crono di Vinales, il più veloce del Warm Up.

Terzo e quarto tempo per le Honda di Cal Crutchlow e Jack Miller, che precedono l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati di Alvaro Bautista.

Il pole-man Dani Pedrosa è settimo e davanti al team-mate Marc Marquez. Chiudono la Top Ten la Scott Redding e Valentino Rossi, decimo e staccato dalla vetta di poco più di mezzo secondo, precisamente 0.502s

Andrea Dovizioso ha fatto segnare l’undicesimo tempo, Andrea Iannone il quindicesimo e Danilo Petrucci il diciottesimo.

7th maggio, 2017

