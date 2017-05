MotoGP Jerez: Sunday Guide, statistiche pre-evento

di Alessio Brunori

– Dani Pedrosa parte dalla pole per la prima volta dal Gran Premio della Malesia del 2015 e dalla prima fila da quello di Catalunya dello scorso anno. L’unica volta in cui Pedrosa non è riuscito a salire sul podio nelle sue dieci presenze in MotoGP a Jerez è stato lo scorso anno, quando arrivò quarto. Pedrosa punterà alla vittoria in “casa”, l’ultima volta c’è riuscito proprio a Jerez nel 2013.

– Marc Marquez parte dal secondo posto sulla griglia, la quarta prima fila della stagione. Marquez ha terminato sul podio in tutte e quattro le gare disputate a Jerez nella classe MotoGP.

– Cal Crutchlow parte dalla prima fila per la prima volta a Jerez e cercherà il suo primo podio su questa pista.

– Era dal 2014 (Sachsenring) che la Honda non monopolizzava la prima fila; in Germania la pole andò a Marquez, che aveva preceduto Pedrosa e Bradl.

– Maverick Vinales partirà dalla seconda fila. La vittoria in Moto3 del 2013 è anche il suo unico podio a Jerez.

– Andrea Iannone ha ottenuto la sua miglior prestazione in qualifica da quando è in Suzuki, quinto tempo.

– Johann Zarco partirà dalla sesta posizione ed è il miglior rookie per la terza volta in stagione.

– Valentino Rossi, pole-man lo scorso anno a Jerez, si è qualificato in terza fila. E’ la sua peggior posizione a Jerez da quando guidava la Ducati nel 2012. Rossi non vince da quattordici gare, dal GP di Catalunya del 2016.

– Il pilota Ducati più veloce è stato Jorge Lorenzo, che partirà dal centro della terza fila. È la prima volta dal 2005, quando correva nella classe 250cc, che non parte in prima fila a Jerez.

– Il nono posto sulla griglia è di Jonas Folger, che ha terminato sul podio a Jerez nelle classi minori in cinque occasioni, tra cui una vittoria nella Moto2 nel 2015.

– Jack Miller si è qualificato con il decimo tempo, la sua miglior qualifica sull’asciutto da quando è in MotoGP.

