MotoGP Jerez: Petrucci, “Sono partito male, poi ho iniziato a recuperare posizioni”

Gp Jerez MotoGP Ducati Pramac- Gran Premio di Spagna in rimonta per i piloti del Team Ducati Pramac. Entrambi partivano da centro gruppo, e entrambi hanno avuto problemi al via.

Danilo Petrucci scattato dall’undicesima casella, a causa di un errore in partenza si è trovato quindicesimo. Giro dopo giro, tenendo il passo di quelli che lottavano per la quinta posizione, è riuscito a recuperare fino al settimo posto.

Queste le parole di Danilo Petrucci: “E’ stata una grande gara. Sono molto contento. E’ stato solo un peccato essere partito così male. Nel primo giro è stata dura poi ho iniziato a recuperare posizioni perché il passo gara era davvero buono. Ho fatto una bella battaglia con Rossi ma in quei due giri ho perso contatto con Vinales. Ho cercato di riprenderlo spingendo. Sono arrivato davvero vicino ma non c’era il margine per tentare un attacco. Ringrazio il team perché la moto oggi è andata davvero bene”.

Dall’altra parte del box, nonostante la posizione di partenza migliore, anche Scott Redding ha avuto una partenza difficile. A causa di un errore si ritrovato in 20esima posizione, ma tenendo un buon passo è riuscito a recuperare fino all’undicesima posizione, fermadosi a poco più di 2 secondi da Valentino Rossi.

Queste le prole di Scott Redding: “Purtroppo sono partito male e nei primi giri ho fatto davvero tanta fatica perché sentivo di non avere grip sul posteriore. Non riuscivo a spingere e non sono riuscito a difendermi dagli attacchi degli altri piloti ed un contatto con Baz mi ha fatto girare molto largo. Ho provato a rimanere concentrato per recuperare ed alla fine sono riuscito a guadagnare molte posizioni. Tutto sommato non è andata male ma è chiaro che si poteva fare meglio”.



