MotoGP Jerez, Gara: Pedrosa dominatore incontrastato, Marquez 2°, Lorenzo primo podio su Ducati

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Gara- Dani Pedrosa si aggiudica la vittoria al Gran Premio Red Bull di Spagna. Prima vittoria stagionale per lo spagnolo della HRC, dopo un fine settimana sempre al top. In seconda posizione Marc Marquez, seguito da un redivivo Jorge Lorenzo. Ai piedi del podio la prima Yamaha è quella di Johann Zarco, seguito da Andrea Dovizioso. Chiude sesto Maverick Vinales, seguito da Danilo Petrucci e Jonas Folger. Aleix Espargarò su Aprilia chiude nono. Valentino Rossi in enorme difficoltà chiude decimo, tenendo la testa del mondiale per 2 punti.

Cronaca

Ottima partenza di Pedrosa dalla pole che inizia sin da subito a martellare. Alle sue spalle Marquez tiene la seconda posizione, mentre Iannone riesce a portarsi terzo. Dietro grande battaglia tra Zarco e Rossi per la sesta posizione. Il francese il giro successivo passa anche Vinales e Crutchlow portandosi in quarta posizione. Non finisce neanche il giro e il francese passa anche Iannone. Nel frattempo Lorenzo passa Rossi e si porta in settima posizione.

Davanti Pedrosa continua a prendere margine mentre Zarco tenta l’attacco su Marquez. Alle loro spalle Cal passa Iannone. Nello stesso giro Lorenzo passa Vinales e porta la sua Ducati in sesta posizione.

A 23 giri dalla fine Zarco passa Marquez, mentre Lorenzo supera Iannone portandosi in quinta posizione. Alla fine del giro Vinales tenta il sorpasso sul pilota Suzuki ma finiscono entrambi lunghi, Rossi riesce cosi a prendere le due posizioni insieme a Dovizioso.

A 22 giri dal termine cade Crutchlow mentre occupava la quarta posizione. Alla stessa curva cade anche Pol Espargaro.

Nel frattempo Pedrosa prende un secondo di vantaggio su Marquez, dopo il sorpasso dello spagnolo sul francese.

A 20 giri dalla fine si accende la sfida tra Dovi e Rossi per quinta posizione. Pochi giri dopo arriva l’attacco del forlivese sul il pilota di Tavullia.

A 17 giri dalla fine cade Andrea Iannone, mentre occupava l’ottava posizione. pilota ok. Il giro successivo Lorenzo prende Zarco passandolo poco dopo. Ducati con Lorenzo virtualmente sul podio.

A 15 giri dalla fine arriva l’attacco di Vinales che passa sia Rossi che Dovizioso, portandosi in quinta posizione. Al gruppetto dei tre si aggancia anche Danilo Petrucci. Con il ternano che tenta il sorpasso poco dopo. Dovizioso e Vinales profittano della lotta tra i due per allungare. Prima della fine del giro Petrux conquista la settima posizione ai danni del pilota Yamaha.

A 10 giri dalla fine inizia il decadimento della posteriore media di Pedrosa, ne approfitta Marquez su Hard. Ma la rimonta del campione del monda incarica dura poco, infatti, il 26 risponde abbassando il ritmo. Allo stesso giro errore per Vinales che permette a Dovizioso di agguantare la quinta posizione.

Al giro successivo il vantaggio delle due Honda al comando e di circa 6 secondi sui primi inseguitori. Nel frattempo continua la crisi nera di Valentino Rossi che viene raggiunto e passato anche da Jonas Folger. Il giro successivo Rossi vine passato anche da Espargaro rilegandolo in decima posizione. Crisi nera per il 9 volte iridato che non riesce a tenere la moto in pista, a causa della forte usura delle gomme.

Dani Pedrosa taglia il traguardo aggiudicandosi il Gran Premio di Spagna davanti a Marc Marquez e Jorge Lorenzo, primo podio su Ducati.

7th maggio, 2017

