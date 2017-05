MotoGP | Jerez, Gara: Iannone, “Contento del passo fino alla caduta”

di Roberto Valenti

GP Spagna, Suzuki Ecstar | Ennesimo passo falso per Andrea Iannone nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’italiano della Suzuki è incappato in una brutta caduta dopo appena quattro giri, gettando al vento l’ottima quinta posizione conquistata in qualifica. Un risultato certamente negativo se consideriamo il ritrovato passo messo in mostra in gara. L’obiettivo per i prossimi appuntamenti sarà quello di confermare la prestazione di oggi, giocandosi stabilmente il podio già da Le Mans.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Purtroppo non sono riuscito a chiudere la gara nel migliore dei modi. Nella prima parte siamo riusciti a mettere in mostra un buon passo, giocandoci le posizioni di vertice della classifica, ma al quarto giro ho perso l’anteriore, finendo nella ghiaia e concludendo anzitempo la mia gara. Prendiamo quanto di buono fatto qui a Jerez e guardiamo con ottimismo ai prossimi appuntamenti. Abbiamo due test dove possiamo lavorare per sistemare quei piccoli problemi che abbiamo in termini di usura. Sono ottimista”.

Foto: A. Farinelli

7th maggio, 2017

Tag:Andrea Iannone, gp spagna 2017, Jerez, Jerez GP, MotoGP, Motomondiale, Suzuki, Suzuki Ecstar