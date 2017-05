MotoGP | Jerez, Gara: Espargarò, “Buon risultato in una gara difficile”

di Roberto Valenti

GP Spagna, Aprilia Gresini | Buon piazzamento per Aleix Espargarò nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’alfiere del team Aprilia Gresini ha condotto una gara attenta, priva di errori e sfruttando gli errori dei piloti davanti a lui. Un piazzamento a punti importante che conferma i grandi passi in avanti del team italiano con la RSGP. Lo spagnolo ha chiuso la gara in nona posizione, riscattando la brutta prestazione di Austin. Prestazione positiva anche per Sam Lowes visto che l’inglese, nonostante le difficoltà del venerdì, è riuscito a tenere un buon passo, chiudendo in sedicesima posizione.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Quella di oggi è stata una delle gare più difficili della mia carriera. Le condizioni erano davvero difficili, era molto facile cadere. Addirittura dopo pochi giri ho diminuito molto l’angolo di piega, gli sliders sulla tuta sono quasi nuovi ed è una cosa che non mi è mai successa. Ho provato a recuperare su Folger ma quando ho visto che il distacco non diminuiva ho preferito mantenere la posizione senza inutili rischi. Il risultato di oggi è importante, una top-10 dopo due weekend senza raccogliere punti e in condizioni così insidiose ci dà morale. Dobbiamo comunque continuare a lavorare, domani saremo ancora in pista con tante cose da provare per far crescere la RS-GP”.

Ecco invece e impressioni di Sam Lowes: “Questo weekend sono stato in grado di mantenere un buon ritmo nel corso delle prove, ma non è stato possibile replicare le stesse performance in gara. Ho sofferto molto la mancanza di grip, sia al posteriore, dove forse abbiamo sbagliato la scelta della gomma, sia all’anteriore. Fortunatamente domani saremo già in pista per i test, nei quali cercheremo di capire meglio cosa sia successo oggi”.

Foto: A.Farinelli

7th maggio, 2017

