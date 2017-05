MotoGP | Jerez, Gara: Crutchlow, “Gettati punti importanti”

di Roberto Valenti

Si chiude nel peggiore dei modi il week-end di Cal Crutchlow sul tracciato andaluso di Jerez. Dopo una buona partenza e una primaarte di gara conclusa stabilmente col gruppo di vetta, l’inglese del team LCR Honda è incappato in una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. Un passo falso che fa sicuramente “male” dopo le buone prestazioni di Termas e Austin, soprattutto perchè arrivato in un tracciato notevolmente favorevole alle Honda. Testa adesso al prossimo appuntamento di Le Mans.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Ovviamente sono molto deluso del risultato di oggi. Mi sentivo sicuro in gara e sentivo di star gestendo molto bene le gomme. Ero vicino a Marc e avevamo un buon ritmo entrambi. Al sesto giro però sono entrato alla curva 11 a velocità sostenuta – come avevo fatto nel giro precedente – e quando ho aperto il gas mi si è chiuso l’anteriore. E’ stato un errore, ma dobbiamo mantenere la sicurezza che abbiamo acquisito fin qui per il round di Le Mans, che credo andrà meglio per noi. Oggi ho perso l’opportunità di salire sul podio e sono scontento sia per me che per il mio team, ma ora dobbiamo fare gruppo e discutere alcuni dettagli con Honda, in vista della prossima gara”.

7th maggio, 2017

