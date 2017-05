MotoGP Jerez: Dovizioso, “Dopo la qualifica di ieri il quinto posto va più che bene

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Dovizioso Ducati- Andrea Dovizioso ha chiuso il Gran Premio Red Bull di Spagna in quinta posizione, un risultato non del tutto negativo se si pensa alle difficoltà che storicamente ha la Ducati sulla pista di Jerez de la Frontera. Prestazione che, insieme al posizione del compagno di squadra Jorge Lorenzo, indica una buona crescita della Rossa di Borgo Panigale.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: ” Abbiamo lavorato ieri ed oggi abbiamo confermato la nostra velocità in gara. Sono contento di come sono riuscito a gestire la gara. Ho avuto una buona partenza, ho recuperato velocemente senza strafare. La quinta posizione mi soddisfa molto anche se non posso dirmi contento della mia velocità in alcune curve veloci. In quei tratti perdevo e non sfruttavo al massimo la moto, ma dopo la qualifica di ieri il quinto posto va più che bene. Adesso andiamo a Le Mans ottimisti dopo i due weekend in Argentina e ad Austin. In Francia credo che potremo essere più veloci grazie anche al nuovo asfalto”.

Non sono mancati i complimenti al compagno di squadra, che ha raggiunto il primo podio con la Ducati, e secondo stagionale per la Rossa: “Jorge ha guidato come quando era in forma con la Yamaha. Quando parti così, nei momenti più difficili fai la differenza. Gli faccio i miei complimenti per il risultato”.

Sulle difficoltà avute da Valentino Rossi ha invece detto: “Non sono riuscito a capire che problema avesse, semplicemente non andava veloce, mentre Vinales aveva problemi con l’anteriore e non riusciva a sfruttare al massimo le caratteristiche della Yamaha. Questa è una pista Yamaha, ma le gomme dello scorso anno garantivano molto meno grip e credo che loro nel 2016 abbiano fatto la differenza proprio per questo motivo”.

Foto di Alex Farinelli

7th maggio, 2017

