Moto3 Jerez, i piloti dello Sky Racing Team VR 46 chiudono nella top 10

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Jerez 2017 – I piloti dello Sky Racing Team VR46, Andrea Migno e Nicolò Bulega hanno ottenuto rispettivamente il sesto ed il settimo posto dopo una gara combattuta.

I nostri portacolori hanno portato a termine una gara positiva ma nel complesso piuttosto difficile anche se sono sempre rimasti con il gruppo dei piloti più veloci. Andrea Migno ora è settimo nella classifica piloti con 35 punti:

“Jerez è sempre stata una pista piuttosto complicata per me, perciò il weekend tutto sommato è andato bene. La gara è stata divertente anche se, negli ultimi giri ho faticato a mantenere il ritmo. Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare in questa direzione”.

Nonostante questa sia una delle sue piste preferite, Nicolò Bulega ha dovuto accontentarsi della settima piazza, complice una brutta partenza:

“La gara è stata più difficile di quanto mi aspettassi, sono partito male e con il serbatoio pieno non ho trovato il passo. Verso metà gara la situazione è migliorata ma alla fine anche in bagarre non ho imposto il ritmo che volevo”.

7th maggio, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Jerez, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team Vr 46