Moto3 Jerez: Bastianini, “Gara positiva”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Jerez 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, ha terminato il gran premio di Spagna in ottava posizione.

Il riminese ha condotto una gara combattuta, riuscendo a stare sempre nel gruppo della top 10, dando il massimo per non perdere contatto. Un passo avanti per Enea, che aspettiamo nuovamente sul podio:

“E’ stata una gara positiva perchè partivamo con alcune difficoltà ma nonostante questo, siamo riusciti a finire nel gruppo di testa e questo era uno dei nostri obiettivi. Il fine settimana sembrava essere piuttosto complicato, nonostante alcuni miglioramenti nel warm up, sapevamo che la gara sarebbe stata difficile; tuttavia, siamo partiti bene, riuscendo a posizionarci nel gruppo dei piloti più veloci. Purtroppo, dopo il quinto giro il pneumatico anteriore ha subito un calo ma siamo comunque contenti perchè abbiamo concluso la gara ad un secondo e mezzo dai primi, il mio miglior risultato in questa pista, dove ho sempre fatto fatica”.

7th maggio, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Jerez, Moto3, Motomondiale 2017