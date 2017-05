iLaps: il nuovo sistema di telemetria disponibile su smartphone

di Giacomo Caliterna

ILaps – chiunque abbia avuto esperienze in pista, ma soprattutto chi è già un pilota – di qualsiasi livello agonistico – sa bene quanto sia importante l’acquisizione dati e quanto la telemetria sia diventata uno strumento imprescindibile per l’incremento della performance.

Spesso però è facile scontrarsi con il rovescio della medaglia: l’alto prezzo e la difficoltà di utilizzo di questo strumento.

Do oggi però iLaps permette di agevolare l’uso della telemetria grazie ad un nuovo sistema pensato per smartphone in grado di rilevare tutte le informazioni necessarie durante le sessioni in pista, senza costosi e complessi programmi informatici.

Il tutto è possibile grazie all’interfaccia del programma con SIGMA (Sport Interface GPS Mobile Armour): pratico cruscotto per smartphone resistente all’acqua ed agli urti dotato di un GPS che lavora ad una frequenza di 50 Hz, in grado di garantire un margine di errore inferiore al metro (rispetto ai 20 metri del GPS tradizionale).

Ma come funziona iLaps? Grazie alla piattaforma IMU (Inertial Measurement Unit), un sistema che rileva i movimenti longitudinali e laterali grazie a giroscopi ed accelerometri a nove assi, il GPS fornisce i dati su beccheggio, cabraggio, rollio e sterzata con un margine di tolleranza di 0,06° che permetteranno la messa a punto ottimale dell’assetto. Una volta fatte le opportune modifiche, sarà poi possibile salvare la propria scheda di set-up, in modo tale da confrontare i dati di comportamento e migliorare i tempi sul giro.

iLaps non necessita di un software per essere utilizzato: i dati raccolti durante le sessioni in pista vengono trasmesse ad un cloud, con la possibilità di accedervi direttamente da internet. È inoltre possibile creare la propria sezione dedicata su www.I-LAPS.com/YourName e confrontare i tempi con quelli degli amici e dare/ricevere consigli su come migliorare la performance.

iLaps è alla ricerca di 1.000 tester per continuare a sviluppare il prodotto in cambio di uno sconto del 70% sul prezzo di acquisto. Per registrarsi: www.I-LAPS.com/IT e compilate il form nell’apposita sezione.

