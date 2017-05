MotoGP | Jerez, QP: Crutchlow, “Raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

di Roberto Valenti

Qualifiche GP Spagna | LCR Honda – Ottima prima fila per Cal Crutchlow nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’inglese del team LCR è riuscito a confermare le ottime prestazioni di ieri, centrando la terza posizione nella griglia di partenza della corsa di domani. In un tracciato notevolmente favorevole alla Honda, l’obiettivo sarà giocarsi il podio con le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Una giornata molto positiva per me e la squadra e soprattutto per Honda con tre piloti nella prima fila. Fino ad ora è stato un weekend laborioso con molte cose da provare per Honda ma abbiamo lavorato molto bene e oggi raccogliamo i frutti. La gara domani sarà lunga e difficile visto il caldo ma partire dalla prima fila ci sarà un piccolo vantaggio”.

Foto: A. Farinelli

6th maggio, 2017

