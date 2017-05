MotoGP Jerez: Marquez, “Ho fatto 2 giri buoni ma all’ultimo ho fatto un errore”

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez Qualifiche Marquez– Il pilota Hrc, Marc Marquez, scatterà dalla seconda casella dello schieramento il Gp di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo dovo aver dominato buona parte della sessione, non è riuscito a battere il compagno di squadra nel finale a causa di un errore, e ha chiuso a soli 45 millesimi dalla pole. Nonostante sia mancata la prestazione assoluta, nelle FP4 il campione del mondo in carica ha mostrato il miglio passo gara. Le uniche cose che preoccupano il pilota di Cervera sono la capacità di gestione delle gomme del compagno di squadra e si aspetta le Yamaha in lotta per le prime posizioni.

Queste le parole di Marc Marquez: “Sono contento perché sapevo che la pole sarebbe stata difficile. Ho fatto un po’ di strategia per stare dietro a Dani, però la gomma era fredda al primo giro. Al secondo ho spinto forte ma alla curva veloce sono quasi caduto. Abbiamo fatto una bella qualifica con strategia diversa dagli altri. Ho fatto 2 giri buoni ma all’ultimo giro ho fatto un errore. Mi sento bene, abbiamo cominciato lontani ieri ma siamo arrivati. Dobbiamo ancora imparare dove e perché andiamo più veloci qui rispetto all’anno scorso. Sembra che il motore lavori bene e la moto sia bilanciata. C’è sempre il solito fattore, siamo peggiorati nei punti forti dello sorso anno ma siamo migliorati nei peggiori, quindi facciamo fatica in alcuni punti ma andiamo bene in altri. Il passo è abbastanza buono ma a Jerez la gara è lunga e difficile. Qui le gomme sono morbide e Dani è leggero e gestisce bene le gomme ma bisogna pensare anche alle Yamaha.”

Foto di Alex Farinelli

6th maggio, 2017

Tag:Gp Spagna, Honda, Hrc, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Marc Marquez, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qualifiche Gp Spagna, Qualifiche Jerez