MotoGP Jerez: Lorenzo, “Mi aspettavo una qualifica migliore”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Lorenzo Ducati – Ottavo tempo in qualifica per Jorge Lorenzo al Gran Premio Red Bull di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera. Sicuramente non la posizione che si aspettava alla vigilia della sessione, soprattutto visti i buoni risultati nei turni precedenti. Un risultato però che non demoralizza il maiorchino, a lui la parola.

“Mi aspettavo una qualifica migliore, ma penso ad una gara aperta. Siamo sempre stati nella Top Five e purtroppo nelle Q2 Rossi e Zarco mi hanno sopravanzato relegandomi in terza fila, ma speravo nella prima. Dobbiamo analizzare cosa è successo, se è stato un problema causato dall’aumento della temperatura o dalle gomme – ha detto Lorenzo a Motorsport.com – Siamo comunque ottavi e se saremo in grado di superare alcuni piloti al via, abbiamo un buon ritmo, una buona notizia per noi.”

Foto di Alex Farinelli

6th maggio, 2017

