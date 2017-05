MotoGP Jerez, FP4: Marquez rompe il dominio di Pedrosa

di Gianluca Rizzo

GP Jerez MotoGP Prove Libere 4– Ultima sessione di Libere per i piloti della MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera, prima delle qualifiche.

Nella FP4 il più veloce è stato Marc Marquez che ha fermato il cronometro sul 1:39.468. Il pilota HRC è accreditato anche del miglior passo gara. Alle spalle dello spagnolo, il duo del Team Tech3: Johann Zarco e Jonas Folger. Quarto posto per Jorge Lorenzo, che continua a occupare buone posizioni, ma non riesce ad essere altrettanto efficace sul passo gara. Quinto Cal Crutchlow, seguito da Valentino Rossi. Il “Dottore” dopo un inizio turno speso per prove di gomme è riuscito a risalire posizioni nella parte finale del turno. Settimo Andrea Dovizioso, che dovrà prendere parte alla Q1, seguito da Dani Pedrosa, dominatore indiscusso dei turni precedenti. Chiudono la Top ten Pol Espargarò e Tito Rabat.

Danio Petrucci ha chiuso in 14esima posizione. Ancora problemi per Andrea Iannone che non riesce ad andare oltre la 15esima posizione. Difficoltà anche per Maverick Vinales, 16esimo.

Distacchi molto contenuti, ci sono infatti 18 piloti in un secondo.

Foto di Alex Farinelli

6th maggio, 2017

