MotoGP Jerez: Andrea Dovizioso, “Sono soddisfatto del mio passo gara”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Dovizioso Ducati – Il Gran Premio di Spagna di Andrea Dovizioso è tutto in salita, questo a causa del mancato passaggio alla fase cruciale delle qualifiche. Il “Dovi” che non era rientrato nei 10 delle libere, ha affrontato le Q1, non riuscendo però a qualificarsi per le Q2 (a passare erano stati Andrea Iannone ed Aleix Espargarò. Sarò quindi costretto a partire dalla quinta fila. A lui la parola.

“Oggi è stata una giornata un po’ difficile, anche se in realtà sono soddisfatto del mio passo gara, che oggi pomeriggio era in linea con quello dei piloti più veloci: sinceramente non me lo aspettavo e quindi ho un buon feeling per la gara. Credo che la mia posizione in griglia non rispecchi la velocità che abbiamo dimostrato in FP4, ma purtroppo questa posizione di partenza ci potrà condizionare molto la gara. Mi dispiace molto per il team però adesso posso solo cercare di partire bene, non perdere troppo tempo all’inizio e provare a recuperare velocemente.”

6th maggio, 2017

