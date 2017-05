Moto3 Jerez, Fenati in prima fila

di Jessica Cortellazzi

Moto3 QP Jerez Gp – Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers, Romano Fenati, ha replicato la qualifica del Gran Premio del Texas piazzandosi sulla terza casella della griglia di partenza anche a Jerez.

L’ascolano ha trovato un buon feeling con la sua moto, in una pista che lo ha visto vincitore ben due volte. Domani replicare la vittoria sarà un’impresa ardua dal momento che dovrà vedersela con Canet e Martin:

“Avrei voluto fare la pole ma per poco non ci siamo riusciti. Rispetto alle prove di questa mattina la moto è migliorata molto, abbiamo fatto un po’ di fatica perché non abbiamo potuto girare ieri. Sicuramente la gara di domani sará molto battagliata, saremo tutti in gruppo”.

6th maggio, 2017

