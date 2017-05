MotoGP Jerez: Vinales, “La scivolata non mi preoccupa, stiamo lavorando bene”

di Alessio Brunori

Gp Jerez MotoGP Vinales Yamaha – Maverick Vinales ha chiuso il Day 1 del Gran Premio di Spagna (quarta tappa del motomondiale 2017) con il sesto tempo. Il centauro spagnolo della Yamaha è anche scivolato senza però riportare conseguenze fisiche. La caduta non lo preoccupa e rimane fiducioso per il proseguo del weekend. A lui la parola.

“La caduta non mi preoccupa, stiamo lavorando bene. Sono scivolato perché ho trovato bagnato e non ho avuto il tempo di andare dritto. Per domani dobbiamo migliorare molto sull’elettronica. Abbiamo provato la nuova carena ma non mi è piaciuta molto – ha detto Maverick Vinales – Dobbiamo lavorare sulla potenza, al terzo settore la moto scivola tanto e va migliorato. Oggi è stato difficile per che la pista non era al 100% e in queste condizioni con la Yamaha si fatica. Ho visto il tempo e con la media siamo quelli che girano più veloci. Per il momento mi sento bene, speriamo che domani ci sia bel tempo per continuare a migliorare.”

