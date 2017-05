MotoGP Jerez: Lorenzo, “L’obiettivo di domenica sarà essere la prima Ducati al traguardo”

di Gianluca Rizzo

Gp Jerez MotoGP Lorenzo Ducati– Jorge Lorenzo ha chiuso la seconda sessione di prove libere sul circuito di Jerez de la Frontera in quarta posizione. Un risultato che, insieme al nono tempo di questa mattina sul bagnato, fa morale e dimostra il continuo progresso del maiorchino. Per domani le cose saranno un po’ diverse, serve ancora tempo per adattarsi al motore “nervoso” della GP17, ma per la gara l’obiettivo è chiaro, essere la prima Ducati al traguardo.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Penso che già a Austin abbiamo visto una progressione , già li non era male. Qui mi piace, e abbiamo avuto la conferma di quella progressione. Questa non è la migliore pista per la Ducati, ma siamo soddisfatti del risultato e della confidenza che mi ha dato la moto. Ci sono state una serie di piccole cose che hanno permesso di ottenere questo risultato. Adesso è difficile, abbiamo un motore molto nervoso, e perdiamo il grip dietro. È difficile tenere il passo gara ma sarà importante continuare a migliorare, l’obiettivo di domenica sarà essere la prima Ducati al traguardo.”

Foto di Alex Farinelli

5th maggio, 2017

Tag:Ducati, Gp Spagna, Gp17, Jerez, Jerez GP, Jerez MotoGP, Jorge Lorenzo, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Jerez, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Gp Spagna, Prove Libere Jerez