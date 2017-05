MotoGP Jerez, FP1: Pedrosa è il più veloce sul bagnato, Rossi sedicesimo

di Alessio Brunori

GP Jerez MotoGP Prove Libere 1 – I piloti della classe MotoGP sono scesi in pista a Jerez de la Frontera (quarta gara della stagione e prima europea) con 17° nell’aria e 18° sull’asfalto. La pioggia caduta copiosa e che ha caratterizzato anche le FP1 della classe Moto3, ha fatto si che i piloti entrassero in pista con pneumatici rain, ricordiamo anche che da quest’anno non sono più disponibili le gomme intermedie Michelin.

In queste condizioni ad andare forte all’inizio della sessione è stato Jorge Lorenzo, che ricordiamo ama questa pista, che però non ha mai regalato grandi risultati alla Ducati. Successivamente, con la pioggia andata aumentando, a balzare in testa sono stati prima stato Andrea Dovizioso e poi Dani Pedrosa.

A pochi minuti dal termine della sessione, la pioggia ha smesso di cadere (anche se ha poi è scesa di nuovo copiosa) e il più veloce di queste free practice 1 è stato Dani Pedrosa, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:51.648.

Secondo e terzo tempo per altre due Honda, quelle del Team LCR di Cal Crutchlow e del Team Marc VDS di Jack Miller, staccate rispettivamente di 0.002s e 0.159s.

Ottimo quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha portato la Ducati Desmosedici GP17 a 0.182s dalla vetta. Il “Dovi” precede la Honda del campione del mondo Marc Marquez il rookie della Yamaha Jonas Folger e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

Chiudono la Top Ten le Ducati di Danilo Petrucci (Pramac Racing) e Jorge Lorenzo (Ducati Team) e la Yamaha di Maverick Vinales. Valentino Rossi ha chiuso la sessione con il sedicesimo tempo, mentre Andrea Iannone in sella alla Suzuki è dodicesimo.

Foto: Alex Farinelli

